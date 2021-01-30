В Самарской области, по данным Следственного комитета, в результате ДТП с рейсовым микроавтобусом погибли 12 человек. В настоящее время в реанимации находятся 11 пострадавших, в том числе полугодовалый ребенок, передает ТАСС со ссылкой на региональные власти. Как сообщили в полиции, накануне вечером на федеральной трассе М-5 микроавтобус столкнулся с грузовиком, который выехал на встречную полосу.