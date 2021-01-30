Бизнесмена, который, возможно, финансово поддерживал расследования Алексея Навального, СК обвинил в мошенничестве. Александр Хоменко объявлен в розыск. Следственный комитет называет его фактическим руководителем компаний «Строй инжиниринг» и «ВИП Сервис», а также спонсором Фонда борьбы с коррупцией, который внесен в реестр иностранных агентов. По версии следствия, были похищены более 30 миллионов рублей, которые были получены из бюджета Подмосковья в качестве оплаты по 10 госконтрактам на ремонтные работы между компаниями и Сергиево-Посадским социально-экономическим техникумом. В сообщении СК говорится, что Александр Хоменко скрывается на Украине.
2021-01-30T09:31:09+03:00
2021-01-30T09:31:09+03:00
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09:31, 30 января 2021
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