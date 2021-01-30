Первое заседание рабочей группы по Карабаху должно состояться сегодня. Стороны должны будут обсудить восстановление транспортной связи.

Ожидается, что вице-премьеры России, Азербайджана и Армении встретятся сегодня в Москве, где проведут первое заседание трёхсторонней рабочей группы. О создании этого органа президент Владимир Путин, его азербайджанский коллега Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян договорились 11-ого января. В первую очередь обсудить сегодня планируют вопросы, связанные с разблокировкой региональных транспортных коммуникаций.

Как ранее писала газета «Коммерсант», для Азербайджана эта ситуация имеет особое значение — если странам удастся договориться, Баку впервые за несколько десятков лет возобновит сообщение с Нахичеванской автономной республикой через территорию Армении. Алиев также подчёркивал, что в этом случае соединятся также российские и турецкие железнодорожные артерии, что открывает для стран некие перспективы.

Соглашение о прекращении огня стороны подписали еще 10-ого ноября. В Армении им остались недовольны. Оппозиция называет документ ошибкой премьер-министра Пашиняна и требует отстранить его от должности.