Смольный ослабил коронавирусные ограничения в Петербурге. В частности, с сегодняшнего дня в Северной столице бары могут работать круглосуточно.

Все предприятия общественного питания в Петербурге, за исключением фуд-кортов, с сегодняшнего дня могут работать 24 часа в сутки. До этого с октября в городе действовал комендантский час для общепита с 11 вечера и до 6 утра. Кроме того, теперь кинотеатра могут заполнять залы наполовину, хотя ранее было ограничение в 25%. В торговых центрах снова заработали музеи, выставки, театры, ледовые катки. Снят также запрет на работу океанариумов и зоопарка. Разрешается присутствие зрителей на спортивных мероприятиях при условии заполняемости не более 50%. При этом общее количество зрителей не может превышать 15 тысяч человек. Но проведение культурных и иных мероприятий численностью более 50 человек допускается только при получении согласования Смольным.

В тоже время до 15 мая продлевается запрет для детских групп младше 16 лет на посещение театров и цирка.