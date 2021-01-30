СК России обвинил спонсора «Фонда борьбы с коррупцией» Александра Хоменко в мошенничестве по трем эпизодам. Он скрывается на территории Украины и объявлен в розыск, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко. По данным следствия, в 2017— 2019 годах между юридическими лицами, которыми руководил гражданин Украины, и Сергиево-Посадским социально-экономическим техникумом было заключено 10 госконтрактов на капремонт. Следователи утверждают, что Хоменко и иные лица, действовавшие с ним в составе организованной группы, ввели в заблуждение должностных лиц министерства образования Московской области, внеся в документы заведомо ложные сведения о стоимости выполненных работ. По словам Петренко, из областного бюджета были похищены более 30 миллионов рублей, полученных в качестве оплаты.

ФБК, который спонсировал Хоменко, российские власти считают иностранным агентом.