Президент США Джо Байден призвал Владимира Путина освободить политика Алексея Навального из-под стражи

Президент США Джо Байден призвал российского президента Владимира Путина освободить политика Алексея Навального из-под стражи. Байден и Путин разговаривали по телефону во вторник, но про призыв к освобождению Навального Белый Дом сообщил только сейчас.

О том, что президент США Джо Байден поднял вопрос об отравлении российского политика Алексея Навального в телефонном разговоре с Владимиром Путиным, стало известно уже в день звонка во вторник. Причем об этих деталях рассказал только Белый Дом США — Кремль опубликовал свою, укороченную версию разговора, в которой Байден как будто не упоминал ни Навального, ни хакерской атаки со стороны Кремля. По версии Москвы, Байден и Путин только договорились о продлении на пять лет договора СНВ-3, который истекает в феврале. На самом же деле, Байден поставил перед Путиным вопрос о том, что Россия предположительно платила талибам за убийства американских солдат, о взломе российскими хакерами американских государственных ведомств, о суверенитете Украины, и об отравлении Алексея Навального и жестоком разгоне мирных протестов по всей России в его поддержку 23 января. Иными словами, в первом же разговоре с Путиным Байден призвал российского президента к ответу по всем вопросам, которые Путину ни разу не задал бывший президента Дональд Трамп. Как сообщает издание Дейли Бист, сейчас Администрация Байдена решает вопрос о введении санкций в отношении российских лиц и компаний за отравление Навального. Пресс-секретарь Белого Дома Джен Псаки сообщила, что Байден призвал Путина освободить Алексея Навального из-под стражи.

По словам Джен Псаки, Джо Байден не сдерживался в выражении своей обеспокоенности действиями российского правительства во время их разговора.