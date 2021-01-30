Руководитель пресс-службы президента Киргизии Нургазы Анаркулов задержан за вымогательство взятки. Об этом сообщил Государственный комитет национальной безопасности. По версии ведомства, «задержанный, злоупотребляя занимаемым должностным положением и преследуя цель личного материального обогащения, вымогал денежные средства в особо крупном размере у претендента на одну из руководящих государственных должностей». В отношении подозреваемого начато досудебное производство по статье «Вымогательство взятки». Анаркулов был назначен на должность руководителя пресс-службы президента Киргизии осенью прошлого года.