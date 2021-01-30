На этапе Кубка Мира по лыжным гонкам в шведском Фалуне пройдут мужской и женский масс-старты. Российские спортсмены в числе фаворитов.

Этап начался с победы Александра Большунова над норвежской сборной в индивидуальной гонке. В первой пятерке по итогам оказались три представителя этой страны, которые заняли места со второго по четвертое и наш Иван Якимушкин. Симен Крюгер отстал на две секунды, а Шюр Рете на 24. Йоханнес Клэбо, который все-таки пробился в сборную, финишировал седьмым. Большунов назвал это лучшим ответом на критику и давление со стороны конкурентов. Сегодня Александру снова предстоит столкнуться со знаменитой командной тактикой. В Лахти на финише скандинавы оттерли Большунова и он остался без медалей. В женской разделке накануне победила лидер Кубка Мира американка Джессика Диггинс, которая обыграла все тех же норвежек и, в частности, казалось бы непобедимую Терез Йохауг. К сожалению, травму получила Наталья Неппряева, которая оказалась в больнице с подозрением на перелом руки.

Мужской и женской масс-старты покажет телеканал Матч ТВ, начиная с 15 часов 25 минут.