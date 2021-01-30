В Хабаровском крае сегодня должны снова запустить нефтеперерабатывающий завод компании ННК. Ранее из-за работ по модернизации на предприятии в регионе возникла нехватка топлива.

О том, что Хабаровский нефтеперерабатывающий завод вернётся к работе сегодня днём, ранее рассказывал заместитель председателя правительства края по ТЭК и ЖКХ Анатолий Литвинчук. Он говорил, что администрация предприятия готова ускорить модернизацию и запустить завод не с понедельника, как было запланировано изначально, а быстрее, «с обеда субботы».

По словам представителя регионального правительства, острая нехватка топлива из-за работ на заводе возникла во вторник, в связи с чем власти были вынуждены закупать бензин для заправочных станций из других областей.



В частности, проблемы возникли на нескольких заправках в Хабаровске. На какое-то время там полностью пропал бензин АИ-92 и АИ-95. Отдельно в правительстве края отметили, что общественный транспорт и дорожные службы нехватку бензина не ощутили, поскольку они заправляются по заранее заключенным договорам.

В то же время о возможных перебоях с поставками бензина на следующей неделе вчера объявили и в Приморском крае. Правительство региона свящало эти проблемы тяжелыми погодными условиями.