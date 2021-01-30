Z Архив новостей новости
5 3 6 654
Эксклюзив Эха 08:11, 30 января 2021

Тверской суд Москвы отправил под домашний арест нескольких соратников политика Алексея Навального

Тверской суд Москвы отправил под домашний арест нескольких соратников политика Алексея Навального. Такая мера пресечения избрана брату политика Олегу Навальному, главе «Альянса врачей» Анастасии Васильевой, координатору московского штаба Навального Олегу Степанову, участнице Pussy Riot Марии Алехиной и продюсеру «Навальный LIVE» Любови Соболь. Официально их обвинили в нарушении санитарных норм на прошедших акциях протеста, что повлекло угрозу здоровью людей. На самом деле это может быть примитивным прикрытием для политического преследования, такое мнение «Эху» высказал директор признанного иноагентом Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов.

По словам Ивана Жданова, подготовка к несогласованным мероприятиям также продолжится, несмотря на аресты оппозиционеров.



Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Рожденные 25 января Поздравить…

5 234 6 5433 25.01
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Звонок — Меня незаконно задержали?
— Где?
— На Пушкинской.
— А что Вы там делали?
— По делам пошёл.
— На несанкционированный митинг?
— Ну, это… по делам пошёл…

5 311 6 61889 23.01
Блоги

Юрий Каннер президент Российского еврейского конгресса

Поминовение глумлением Такая крайняя степень проявления антисемитизма на псевдоинтеллектуальном уровне: мечта о погромах сублимируется в осквернении памяти замученных нацистами. Малопочтенное в мире занятие и даже не безопасное…

5 233 6 14081 27.01
Блоги

Кусок эфира

Дмитрий Быков: Расправа над одним омоновцем не решит проблемы Когда одного омоновца, пнувшего женщину, или одного росгвардейца осуждают все, а росгвардейцев, которые просто лупили людей, не осуждает никто — это смешно и несправедливо…

5 49 6 5571 01:01
Блоги

Анна Кузнецова Уполномоченный по правам ребенка в России

В России на акциях протеста задержали 300 подростков На акции дети в основном пришли из-за любопытства. Их задерживали до прибытия родителей, маленьких полиция старалась как можно скорее вытащить из толпы, чтобы спасти от трагедий, которых, к счастью не случилось…

5 105 6 16374 23.01
Блоги

Аббас Галлямов политолог

Почему нельзя трогать студентов? Я бы на месте режима дал сейчас ректорам по рукам и велел не трогать студентов…

5 100 6 73437 23.01
Блоги

Анна Кузнецова Уполномоченный по правам ребенка в России

Теперь я знаю все о человеческой подлости Владивосток. Дети стоят живой цепью. Из-за их спин взрослые бросают в ОМОН дорожные конусы и прячутся снова…

5 330 6 202126 23.01
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

Протесты и задачи оппозиции Мы настаиваем на том, что протест имеет перспективы на положительные изменения в стране, только если он будет принципиально мирным, политически осознанным и целеустремленным…

5 41 6 5928 29.01
Блоги

Алексей Мельников публицист

Посмотрело в три раза меньше и не все до конца Цифра просмотров фильма Алексея Навального даже с учетом корректировок огромна. Но эта цифра для России не 100, а 20 млн…

5 41 6 6536 29.01
Блоги

Григорий Явлинский политик, основатель партии «Яблоко»

Массовые протесты и современный мир Нынешние протесты сильно проигрывают гражданскому движению второй половины XX века именно отсутствием собственной политической составляющей…

5 86 6 13963 26.01
Блоги

Блог «Новой газеты»

«Символ беззакония, жестокости и нравственного разложения» Открытое письмо детей и внуков участников советского Атомного проекта в связи с планируемой установкой фигуры Берии на ВДНХ…

5 69 6 11505 29.01
Блоги

+ Учителям Ленобласти рассказали, что «Холокоста не было» 06:05 Учителям Ленобласти рассказали, что «Холокоста не было» Это вебинар от комитета по образованию «Урок Памяти Жертв Холокоста и воинов Красной Армии, освободителей Аушвица»...

5 185 6 31737 26.01
8читать ;смотреть
Блоги

Илья Яшин политик

Почему я вышел за Навального Я вышел сегодня на площадь, чтобы выразить протест Владимиру Путину и поддержку — Алексею Навальному. Первый стал символом коррупции и презрения к собственному народу. Второй завоевал уважение, готовностью рисковать свободой и жизнью ради правды…

5 68 6 17100 23.01
Блоги

Александр Хинштейн: Отзываю свои запросы Полицейский действительно перед этим подвергся нападению, потому и воспринял бежавшую наперерез ему женщину как реальную угрозу, жестко на неё среагировав. Это серьезно меняет дело…

5 305 6 53113 26.01
Суть событий

Сергей Пархоменко ведущий: Сергей Пархоменко журналист

У нас чемпионат России по политике пришел в стадию финала. Определились два финалиста: Путин и Навальный…

5 32 6 5707 29.01
#слушать 53:23 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

+ «Я намерена обратиться в Следственный комитет» «Я намерена обратиться в Следственный комитет» Маргарита Юдина, которую силовик ударил ногой в живот, заявила, что намерена узнать, кто на нее напал…

5 189 6 34665 26.01
8читать ;смотреть

Популярное за неделю

Новости

The Insider:главред Mash Максим Иксанов, сделавший репортаж из «дворца Путина» в Геленджике, связан с АП Он живет в доме, принадлежащем Управделами президента…

5 10 6 6823
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Это же перемена правил игры. Потому что, оказывается, ходить на протесты — это модно и сексуально, и это привлекает половых партнеров…

5 109 6 151361 23.01
#слушать 46:42 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование
Если европейские санкции будут введены, они помогут освободить Алексея Навального?
5 56 6 13310 24.01
Блоги

Геннадий Гудков политик

Цугцванг Путина Все то, что мы видим сегодня, есть результат той огромной ошибки. Дальше будет только хуже…

5 221 6 501437 24.01
Блоги

Игорь Николаев экономист

+ Как сегодня перераспределяется национальное богатство в России Как сегодня перераспределяется национальное богатство в России История с дворцом в Геленджике заставляет смотреть на глубинные экономические процессы, происходящие в нашей стране…

5 216 6 267488 26.01
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 8973212
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 4794373

Сегодня в эфире