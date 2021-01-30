Тверской суд Москвы отправил под домашний арест нескольких соратников политика Алексея Навального. Такая мера пресечения избрана брату политика Олегу Навальному, главе «Альянса врачей» Анастасии Васильевой, координатору московского штаба Навального Олегу Степанову, участнице Pussy Riot Марии Алехиной и продюсеру «Навальный LIVE» Любови Соболь. Официально их обвинили в нарушении санитарных норм на прошедших акциях протеста, что повлекло угрозу здоровью людей. На самом деле это может быть примитивным прикрытием для политического преследования, такое мнение «Эху» высказал директор признанного иноагентом Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов.

По словам Ивана Жданова, подготовка к несогласованным мероприятиям также продолжится, несмотря на аресты оппозиционеров.