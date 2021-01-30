В Москве в воскресенье ограничат движение и продажу товаров из-за готовящихся несанкционированных акций

Негостеприимным и недружелюбным для пешеходов и водителей центр столицы станет уже ранним утром. Судя по карте, опубликованной на сайте московского главка МВД, с 8 утра будет полностью перекрыта территория вокруг Кремля, парка Зарядье, Никольской и других соседних улицах.

Ближайшие станции метро тоже закроют. На выход и вход не будут работать «Кузнецкий мост», «Лубянка», «Театральная», «Площадь революции», «Охотный ряд», «Александровский сад» и «Китай-город».



Кроме того, полиция ограничит передвижение по Петровке, Неглинной, Большой Лубянке, Мясницкой, Маросейке и Солянке. Беспрецедентные меры приняты в связи с призывами к несанкционированным мероприятиям, пояснили в МВД.

Кафе, рестораны, а также торговые точки в центре также прекратят на день работу. В мэрии города добавили, что в магазинах будет ограничена продажа алкоголя и напитков в стеклянной таре.

Ограничения будут действовать до особого распоряжения, отметили в столичной полиции.