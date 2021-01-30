Китай пригрозил Тайваню войной, при попытках получить независимость

За последние несколько дней самолеты китайских ВВС неоднократно приближались к острову, передает русская служба Би-би-си. Ранее президент США Джо Байден заявил, что намерен поддерживать Тайвань. Вашингтон назвал заявление Китая досадным, отметив, что напряженность не должна привести к конфронтации.
2021-01-30T07:34:45+03:00
2021-01-30T07:34:45+03:00
https://echo.msk.ru/news/2782275-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
07:34, 30 января 2021
Загрузка комментариев...