Китай пригрозил Тайваню войной, при попытках получить независимость

За последние несколько дней самолеты китайских ВВС неоднократно приближались к острову, передает русская служба Би-би-си. Ранее президент США Джо Байден заявил, что намерен поддерживать Тайвань. Вашингтон назвал заявление Китая досадным, отметив, что напряженность не должна привести к конфронтации.