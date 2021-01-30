В Вануату задержан экипаж российской яхты «Милонга», совершавшей кругосветное путешествие

Об этом сообщили ТАСС в посольстве России в Австралии. По данным дипмиссии, яхта с тремя членами экипажа на борту зашла в территориальные воды островного государства 23 января, чтобы пополнить запасы пресной воды и топлива. Береговая охрана сопроводила судно в порт столицы республики, поскольку экипаж не предупредил власти о своем намерении. Россиян направили в карантин. В посольстве отметили, что российским гражданам была оказана необходимая консульская помощь, а власти страны обеспечили пополнение запасов пресной воды и топлива. Дипломаты рассчитывают в ближайшее время получить для российского судна разрешение покинуть порт.

Вануату закрыла свои границы в марте прошлого года на фоне пандемии. В настоящий момент республика считается полностью свободной от коронавируса, на ее территории пока не было зафиксировано ни одного случая COVID-19.