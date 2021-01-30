Bloomberg: Российские власти всерьез обеспокоены протестами в поддержку политика Алексея Навального

Российские власти, по данным американского агентства Bloomberg, всерьез обеспокоены протестами в поддержку политика Алексея Навального. Как утверждается, в Кремле ищут способы снизить уровень общественного недовольства.

В первую очередь, по словам собеседников агентства, власти фиксируют недовольство среди россиян на фоне резкого падения реального уровня доходов и коронавирусных ограничений. Источники также отмечают усиление напряженности в политической элите на фоне последних действий Навального.

При этом один из чиновников утверждает, что в Кремле существует давление в пользу жесткой линии поведения, которая, по мнению собеседника агентства, может только усилить недовольство и повысить популярность Навального. Другой источник, в свою очередь, настаивает, что власти фиксируют рост рейтинга оппозиционера в своих закрытых опросах, особенно среди молодежи.

С тем, что в Кремле растет напряжение из-за протестов, согласны и некоторые эксперты. К примеру, руководитель региональных исследований Московского Независимого института социальной политики Наталья Зубаревич считает, что массовые задержания сторонников Навального на акции 23 января отражают обеспокоенность властей из-за массовости протестов.

По данным правозащитного проекта «ОВД-Инфо», всего в ходе несогласованных акций в поддержку Навального 23 января были задержаны более 4 тысяч человек.