The Insider считает, что Mash смог снять дворец в Геленджике благодаря связям главреда издания с администрацией Кремля

Журналисты телеграм-канала Mash, которые попали внутрь дворца в Геленджике, могли сделать это благодаря личным связям главного редактора Максима Иксанова с аппаратом президента России. Это следует из материала интернет-издания The Insider. Об основных деталях расследования «Эху Москвы» рассказал автор публикации Сергей Ежов. Сергей Ежов отметил, что во властных структурах практикуется внештатный характер работы некоторых сотрудников, таким может быть и случай Максима Иксанова, хотя подтверждений этой версии пока нет.

Накануне Mash опубликовал видеозапись, сделанную внутри так называемого «дворца Путина» в Геленджике. В ролике утверждается, что внутри все находится на «нулевом этапе строительства». По данным издания, у дворца нет ворот, как и копии орла с Зимнего дворца в Петербурге, о которой говорится в расследовании Алексея Навального. Узнать имя владельца недвижимости, как утверждают авторы видео, им не удалось.

Между тем, сотрудник ЧОП, охраняющий объект, рассказал телеканалу «Россия», что дворец принадлежит одной из транспортных компаний. Также он сказал, что за десять лет работы на объекте ни разу не видел президента Владимира Путина. В сюжете также говорится, что особняк является недостроенным апарт-отелем.