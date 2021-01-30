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06:33, 30 января 2021

На востоке Кубы разбился вертолет

Пять членов экипажа погибли, сообщил портал «Кубадебате» со ссылкой на Минобороны республики. Вертолет следовал из провинции Ольгин в Гуантанамо. По данным агентства Рейтер, он «врезался в возвышенность». Комиссия министерства обороны приступила к расследованию.



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