The New York Times сообщила, что в Ираке убит один из главарей группировки «Исламское государство» (запрещена в России). По данным газеты, речь идет о боевике по имении Джаббар Сальман Али Фархан аль-Иссауи, также известного как Абу Ясир. Он погиб в минувшую среду в районе города Киркук в результате удара с воздуха военных США. Также были убиты еще девять боевиков. По данным издания, в операции участвовали службы безопасности Ирака. Она стала ответом на теракт, который был совершен на прошлой неделе на рынке в Багдаде, в результате которого погибли 32 человека, более 100 получили ранения. Ответственность за случившееся взяла на себя ИГИЛ.