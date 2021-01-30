Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что больше половины жителей столицы уже переболели коронавирусом

С учетом официальных данных о численности населения, получается, что речь идет о более чем 6 миллионах человек. При этом, согласно данным оперативного штаба, число выявленных случаев составляет 925 тысяч. Градоначальник посоветовал тем, кто уже перенес COVID-19 не спешить с вакцинацией. Резервные госпитали для пациентов с коронавирусом останутся в Москве до осенне-зимнего периода, добавил Собянин
2021-01-30T06:31:57+03:00
2021-01-30T06:31:57+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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06:31, 30 января 2021
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