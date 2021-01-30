Представителей TikTok, Facebook, Telegram и «ВКонтакте» вызвали в Роскомнадзор

Там хотят разъяснить руководству соцсетей ответственность за неудаление призывов к участию в незаконных массовых акциях, сообщается на сайте ведомства. В Роскомнадзоре напомнили, что за нарушения порядка ограничения доступа к запрещенной информации владельцам сайта или информационного ресурса может грозить штраф от 800 тысяч до 4 миллионов рублей. А в случае повторного нарушения сумма штрафа еще возрастает. Кроме того, законодательство позволяет блокировать запрещенную информацию, если она не была удалена.
2021-01-30T06:31:02+03:00
2021-01-30T06:31:02+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
06:31, 30 января 2021
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