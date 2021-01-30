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06:04, 30 января 2021

Тверской суд Москвы отправил под домашний арест пятерых соратников Алексея Навального

Они являются фигурантами дела о нарушении санитарных норм на несогласованной акции 23 января. Домашний арест был назначен координатору столичного штаба Навального Олегу Степанову, брату политика Олегу Навальному, участнице группы Pussy Riot Марии Алехиной и главе профсоюза «Альянс врачей» Анастасии Васильевой, а также политику Любови Соболь. Эта мера пресечения является самой жесткой по вменяемой статье. Под домашним арестом пятеро фигурантов будут находиться до 23 марта, при этом им запрещено пользоваться интернетом.

На слушаниях в Тверском суде не смогли присутствовать журналисты: их не пустили в здание, сославшись на коронавирусные ограничения. Между тем интернет-издание «Медиазона» привело некоторые выдержки из заседания по делу Любови Соболь. Из них следует, что одним из оснований для назначения ей домашнего ареста следствие считало задержание несовершеннолетних на акции в поддержку Навального. Как это связано с уголовным преследованием по статье о нарушении санитарных норм, в публикации не уточняется. По нынешней квалификации соратникам Навального может грозить до двух лет лишения свободы.



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