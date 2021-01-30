Температура воздуха в Москве в эти выходные будет ощущаться как при 10 градусах мороза, хотя на улице будет минус 2-3 градуса. Об этом сообщил «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Он объяснил это высокой влажностью. Будет идти снег и порывистый ветер до 17 м/с. Кроме того, ожидается низкое атмосферное давление. При этом, как отметил синоптик, похолодания не ожидается, температура будет превышать норму на восемь градусов. Он также сообщил, что благодаря осадкам в воскресенье высота снега к понедельнику увеличится на 7-12 см.

На днях Вильфанд говорил, что москвичей в последние дни месяца ожидает «сиротская зима»: будет тепло, слякотно и серо.