Чехия ограничила въезд в страну для иностранцев. Такое решение власти приняли из-за ухудшения ситуации с коронавирусом, передает Чешское радио. Попасть в страну смогут только те, кто учится, работает или имеет разрешение на проживание в Чехии. Также пересекать границу можно будет при необходимости посещения ближайших родственников, получения медицинской помощи, участия в свадьбах или похоронах. Ограничение будет действовать до 15 февраля. На наземных границах будут проводиться выборочные проверки въезжающих в страну.

Накануне об ограничении въезда в страну из-за пандемии объявили власти Франции. Пересечение границ будет запрещено для всех, кто планирует отправиться в страны за пределами Евросоюза или же прибыть оттуда. Попасть во Францию из стран-участниц ЕС можно будет только с отрицательным тестом на коронавирус.