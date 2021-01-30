США настроены завершить процедуры по продлению ДСНВ до 5 февраля

США настроены завершить процедуры по продлению Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений до 5 февраля. Об этом сказал ТАСС представитель Госдепартамента, комментируя подписание президентом России Владимиром Путиным закона о продлении договора. По его словам, еще есть шаги, которые необходимо завершить, но это соответствует интересам национальной безопасности страны. Ранее в Кремле заявили, что продление договора отвечает национальным интересам России. Соглашение было подписано в 2010 году. Срок его действия истекает в следующем месяце. Путин продлил его накануне еще на 5 лет.