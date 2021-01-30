В Москве завтра перекроют для пешеходов часть центральных улиц и закроют семь станций метро. МВД объявило о таких мерах в связи с протестной акцией, которую анонсировали сторонники Алексея Навального. Кроме того, не будут работать часть кафе и магазинов, а продажу алкоголя в стеклянных бутылках ограничат, сообщил ТАСС первый замруководителя аппарата мэра столицы Алексей Немерюк.

Сторонники оппозиционера намерены провести в это воскресенье по всей России повторные митинги с требованием отпустить его на свободу. Генпрокуратура предупредила, что действия участников несогласованной акции могут быть квалифицированы по статье о массовых беспорядках. Она предусматривает наказание до 15 лет лишения свободы.