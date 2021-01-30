Движение Black Lives Matter выдвинули на Нобелевскую премию мира. С такой инициативой выступил депутат норвежского парламента Петтер Эйде. По его мнению, это движение стало важной частью «общемировой борьбы против расовой дискриминации» и смогло привлечь повышенное внимание к этой теме во всем мире, пишет британская газета «Гардиан». Несмотря на беспорядки и погромы, которыми сопровождался ряд выступлений сторонников Black Lives Matter в США и других странах, Эйде ссылается на данные исследований, авторы которых подсчитали, что большая часть подобных акций все же носила мирный характер.

На этой неделе норвежские парламентарии выдвинули на премию мира еще нескольких соискателей, в том числе, организацию «Репортеры без границ», Глобальный альянс по вакцинам и иммунизации, экс-кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую, а также Хоккейную лигу Баренцева региона. Крайним сроком выдвижения кандидатов по традиции является 31 января. Имена обладателей наград станут известны в октябре.