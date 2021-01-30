Президент США Джо Байден призвал Конгресс как можно скорее принять пакет экономических мер на 1,9 триллионов долларов

Президент США Джо Байден призвал Конгресс как можно скорее принять пакет стимулирующих экономику мер на 1,9 триллионов долларов. Это необходимо, чтобы страна выбралась из вызванного пандемией коронавируса кризиса, написал глава государства в «Твиттере». В рамках пакета мер предлагается выделить около 400 миллиардов долларов непосредственно на борьбу с пандемией. Около 1 триллиона на оказание помощи населению, остальное — на стимулирование экономики. Согласно плану, до 2 тысяч долларов суммарно увеличиваются прямые ежемесячные выплаты американцам. Документ содержит призыв к повышению до 15 долларов минимальной почасовой оплаты труда в стране и введению дополнительных льгот.
2021-01-30T04:08:57+03:00
2021-01-30T04:08:57+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:08, 30 января 2021
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