Уровень доверия Владимиру Путину опустился до 53%. Это минимум за последний год. Это следует из результатов опроса Фонда «Общественное мнение». О недоверии президенту заявили 35% респондентов – это повторение максимального годового значения, зафиксированного в марте прошлого года. Ещё 12% затруднились с ответом. Опрос проводился 22–24 января среди трех тысяч человек. Согласно предыдущим опросам ФОМ, уровень доверия Путину за весь прошлый год не опускался ниже 55%. Опрос также показал, что 60% россиян положительно оценивают работу Путина на посту президента, а 26 процентов – отрицательно.
2021-01-30T04:07:28+03:00
2021-01-30T04:07:28+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:07, 30 января 2021
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