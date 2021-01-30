Уровень доверия Владимиру Путину опустился до 53%. Это минимум за последний год. Это следует из результатов опроса Фонда «Общественное мнение». О недоверии президенту заявили 35% респондентов – это повторение максимального годового значения, зафиксированного в марте прошлого года. Ещё 12% затруднились с ответом. Опрос проводился 22–24 января среди трех тысяч человек. Согласно предыдущим опросам ФОМ, уровень доверия Путину за весь прошлый год не опускался ниже 55%. Опрос также показал, что 60% россиян положительно оценивают работу Путина на посту президента, а 26 процентов – отрицательно.