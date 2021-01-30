Тверской суд Москвы назначил домашний арест всем фигурантам дела о нарушении санитарных норм во время акции 23 января

Тверской суд Москвы назначил домашний арест всем фигурантам дела о нарушении санитарных норм во время акции в поддержку Алексея Навального 23 января. Такая мера пресечения избрана брату политика Олегу Навальному, главе «Альянса врачей» Анастасии Васильевой, координатору московского штаба Навального Олегу Степанову, участнице Pussy Riot Марии Алехиной и продюсеру «Навальный LIVE» Любови Соболь. До 23 марта им запрещено покидать квартиру, пользоваться средствами связи, в том числе интернетом, и общаться со всеми, кроме представителей следствия и адвоката. Ранее у по делу прошли десятки обысков. О домашнем аресте просило следствие. Как отмечает интернет-издание «Медиазона», это максимально строгая мера пресечения, предусмотренная данной статьей УК.
2021-01-30T04:06:53+03:00
2021-01-30T04:06:53+03:00
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04:06, 30 января 2021
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