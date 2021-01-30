В Евросоюзе одобрили вакцину от коронавируса британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca. Об этом написала в Twitter глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она отметила, что, согласно договоренностям, компания должна предоставить ЕС 400 миллионов доз препарата.

Массовая вакцинация от коронавируса стартовала в Евросоюзе в декабре, однако к концу января ни одна из стран ЕС не смогла вакцинировать более 5% своего населения. По мнению аналитиков, дело в нехватке самой вакцины и срыве ее поставок в Европу.