В Варшаве полиция применила слезоточивый газ во время протестов противников ужесточения законодательства об абортах. Силовики попытались задержать микроавтобус со звукоусиливающей аппаратурой. Однако это вызвало агрессию со стороны протестующих, из-за чего завязалась потасовка, в ходе которой был применен слезоточивый газ. До этого полицейские несколько раз преграждали митингующим путь кордонами, но они направлялись в другую сторону. Медики оказали помощь пострадавшим. В конце октября Конституционный суд Польши решил ужесточить закон об абортах, который и так является одним из самых жестких в Европе. Постановление спровоцировало массовые акции протеста.
2021-01-30T03:08:57+03:00
2021-01-30T03:08:57+03:00
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03:08, 30 января 2021
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