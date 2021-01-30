В Варшаве полиция применила слезоточивый газ во время протестов противников ужесточения законодательства об абортах. Силовики попытались задержать микроавтобус со звукоусиливающей аппаратурой. Однако это вызвало агрессию со стороны протестующих, из-за чего завязалась потасовка, в ходе которой был применен слезоточивый газ. До этого полицейские несколько раз преграждали митингующим путь кордонами, но они направлялись в другую сторону. Медики оказали помощь пострадавшим. В конце октября Конституционный суд Польши решил ужесточить закон об абортах, который и так является одним из самых жестких в Европе. Постановление спровоцировало массовые акции протеста.