Российский истребитель поднимался на перехват самолета-разведчика ВВС Норвегии. МиГ-31БМ сопроводил «Фалкон-20» над акваторией Баренцева моря, сообщил Национальный центр

управления обороной России. После разворота норвежского самолета от российской границы истребитель вернулся на аэродром базирования. Отмечается, что полет МиГ выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения государственной границы

Российской Федерации не допущено.