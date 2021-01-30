Российский истребитель поднимался на перехват самолета-разведчика ВВС Норвегии. МиГ-31БМ сопроводил «Фалкон-20» над акваторией Баренцева моря, сообщил Национальный центр
управления обороной России. После разворота норвежского самолета от российской границы истребитель вернулся на аэродром базирования. Отмечается, что полет МиГ выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения государственной границы
Российской Федерации не допущено.
Российский истребитель поднимался на перехват самолета-разведчика ВВС Норвегии
Российский истребитель поднимался на перехват самолета-разведчика ВВС Норвегии. МиГ-31БМ сопроводил «Фалкон-20» над акваторией Баренцева моря, сообщил Национальный центр