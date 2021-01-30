The Insider:главред Mash Максим Иксанов, сделавший репортаж из «дворца Путина» в Геленджике, связан с АП

Издание The Insider считает, что главный редактор, директор и совладелец издания Mash Максим Иксанов, сделавший репортаж из так называемого «дворца Путина» в Геленджике, имеет непосредственное отношение к кремлевской администрации. Так, он живет в доме, принадлежащем Управлению делами президента на улице Трехгорный Вал в Москве. Среди его жителей — вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев, семья бывшего руководителя администрации президента Сергея Иванова и сыновья премьер-министра Михаила Мишустина. 138-метровая квартира, в которой живет Иксанов, оформлена на его отца Тахира Иксанова — бывшего директора Большого театра, пишет The Insider со ссылкой на выписку из Росреестра. Кроме того, из данных утечек цифровых пропусков, внедренных из-за пандемии, стало известно, как утверждает издание, что Иксанов получал разрешение на передвижение по Москве из администрации президента. Сам Иксанов информацию не комментирует.