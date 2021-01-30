Президент Владимир Путин продлил договор между Россией и США о сокращении ядерного оружия. Он пролонгирован на пять лет — до 5 февраля 2026 года, сообщается на сайте Кремля.

Действующее соглашение о сокращении стратегических наступательных вооружений впервые было подписано президентами Дмитрием Медведевым и Бараком Обамой в феврале 2010 года. Срок его действия истекал в следующем месяце. В Кремле отметили, что продление ДНСВ сохранит взаимоотношения России и США открытыми и предсказуемыми, позволит «поддержать стратегическую стабильность в мире, а также благоприятно скажется на международной обстановке и будет способствовать развитию процесса ядерного разоружения».