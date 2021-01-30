Бывший министр здравоохранения Омской области Ирина Солдатова объявлена в международный розыск. Суд ее заочно арестовал и поместил под стражу. Об этом сообщили в региональном Следственном управлении СК. Там утверждают, что она неоднократно игнорировала вызовы к следователю и сейчас скрывается за границей. Солдатова подозревается в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий. По версии следствия, она заключала госконтракты с аффилированными коммерческими организациями на поставку медицинского оборудования по завышенной стоимости, в том числе в рамках освоения бюджетных средств, выделенных на борьбу с коронавирусом. Ущерб от ее действий в СК оценили более чем в 105 миллионов рублей.
2021-01-30T02:11:12+03:00
2021-01-30T02:11:12+03:00
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02:11, 30 января 2021
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