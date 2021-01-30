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02:09, 30 января 2021

Собянин назвал соблюдение мер санитарной безопасности условием дальнейшей отмены коронавирусных ограничений в столице

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал соблюдение мер санитарной безопасности одним из главных условий дальнейшей отмены коронавирусных ограничений в столице. В первую очередь, по словам градоначальника, будут отменяться те меры, которые касаются напрямую экономики города. Общепит, рестораны, торговля и услуги должны работать нормально, пояснил мэр, добавив, что от этого зависят не только развитие города и городской бюджет, но и благополучие людей, их психологическое состояние. По его словам, далее власти буду исходить из конкретной обстановки. Собянин отметил, что еще наблюдается «хрупкая динамика». Большое количество людей находится в больницах, в тяжелом состоянии, в отделениях реанимации.
На этой неделе столичные власти отменили ряд ограничений, связанных с коронавирусом. В частности, заведениям разрешили работать ночью, а работодателям не обязательно переводить 30% сотрудников на удаленную работу.



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