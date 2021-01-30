Столичные власти фактически закроют центр Москвы в это воскресенье в связи с акцией сторонников Алексея Навального

Столичные власти фактически закроют центр Москвы в это воскресенье в связи с акцией, которую хотят провести сторонники Алексея Навального. Так, будет ограничено движение пешеходов. С восьми утра на вход и выход закроют семь станций метро. Эти меры будут действовать до особого распоряжения полиции, сообщили в МВД. Кроме того, первый замглавы аппарата мэра Москвы Алексей Немерюк сказал ТАСС, что на улицах, которые планируется перекрыть, не будут работать магазины и заведения общепита. Также в центре с 9 до 23 часов запретят продажу алкоголя в стеклянной таре.