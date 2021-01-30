Франция ужесточит въезд и выезд из страны из-за ситуации с коронавирусом. Пересечение границ запретят для всех, кто планирует отправиться в страны за пределами Евросоюза или же прибыть оттуда. Об этом заявил премьер-министр страны Жан Кастекс, передает Le Monde. Эта мера вступает в силу с полуночи воскресенья. Попасть во Францию из стран-участниц Евросоюза можно будет только с отрицательным тестом на коронавирус. Исключение сделают для работников, проживающих на приграничных территориях.

Также полицейские усилят контроль за соблюдением комендантского часа с 18:00 до 06:00. Будут закрыты все торговые центры и магазины площадью более 20 тыс. кв. м, торгующие непродовольственными товарами. Работодателям рекомендовано перевести максимальное число сотрудников на удаленный режим.