Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что больше половины жителей столицы уже переболели коронавирусом. С учетом официальных данных о численности населения, получается, что речь идет о более чем 6 миллионах человек. При этом, согласно данным оперативного штаба, число выявленных случаев составляет 925 тысяч. Градоначальник посоветовал тем, кто уже перенес COVID-19 не спешить с вакцинацией. В этом, по его словам, нет смысла. В Москве повторное заражение коронавирусом регистрируется у 1% переболевших. Это говорит о том, что иммунитет к инфекции сохраняется долго. Лучше, по мнению Собянина, подождать до лета или осени, чтобы подготовиться к осеннему сезону. Тем не менее, если есть желание, можно сделать прививку, добавил мэр.