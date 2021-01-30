Два человека пострадали в результате взрыва в жилом доме в подмосковной Балашихе. Предположительно, это произошло при переливании бензина в квартире на 17 этаже, сообщил ТАСС источник в экстренных службах. Возгорания после взрыва канистры не было, но в квартире нарушено остекление балкона.
2021-01-30T01:09:56+03:00
2021-01-30T01:09:56+03:00
https://echo.msk.ru/news/2782211-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
01:09, 30 января 2021
Загрузка комментариев...
Самое обсуждаемое
Песков: Кремль не рассматривает возможность присоединения Донбасса к России Накануне глава RT Маргарита Симоньян, выступая на форуме «Русский Донбасс» в Донецке, сказала, что жители востока Украины хотят жить у себя дома и иметь возможность быть русскими, и призвала Москву присоединить этот регион…