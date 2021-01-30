Два человека пострадали в результате взрыва в жилом доме в подмосковной Балашихе. Предположительно, это произошло при переливании бензина в квартире на 17 этаже, сообщил ТАСС источник в экстренных службах. Возгорания после взрыва канистры не было, но в квартире нарушено остекление балкона.