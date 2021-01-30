В Белоруссии хотят признать экстремистским бело-красно-белый флаг, который стал символом протестов в стране. О подготовке соответствующего пакета документов сообщила телеканалу «Беларусь 1» официальный представитель Генпрокуратуры Анжелика Курчак. По ее словам, ведомство получило обращение от более чем 100 граждан с просьбой запретить публичную демонстрацию флага, «который в годы Великой Отечественной стал символом зверств на белорусской земле». Сейчас бело-красно-белый флаг в Белоруссии относится к незарегистрированной символике. Его нельзя использовать на массовых мероприятиях, но в остальном он формально не запрещен.