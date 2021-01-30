Представителей TikTok, Facebook, Telegram и «ВКонтакте» вызвали в Роскомнадзор. Им разъяснят ответственность за неудаление призывов к участию в несогласованных акциях, сообщила пресс-служба ведомства. Там отметили, что статья КоАП об ограничении запрещенной информации позволяет штрафовать соцсети на сумму от 800 тысяч до четырех миллионов рублей. Кроме того, такую информацию могут блокировать.

За несколько дней до предыдущей акции в поддержку Алексея Навального Роскомнадзор потребовал от TikTok и «ВКонтакте» удалить призывы к участию в протестах, адресованные подросткам. Позднее ведомство заметило подобные призывы и в других соцсетях. В день акции Роскомнадзор отчитался о том, что соцсети активно выполняют требование. Но позднее заявил, что все равно привлечет платформы к ответственности, потому что они удалили не все.

Сторонники Навального заявили о намерении провести в это воскресенье по всей России повторные митинги с требованием отпустить оппозиционера на свободу. Власти называют акции протеста незаконными.