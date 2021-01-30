WADA на следующей неделе планирует утвердить состав российской сборной на чемпионат мира по биатлону

Первенство пройдет в Словении в феврале.

Международный союз биатлонистов ждет решения ВАДА по каждой от кандидатуре наших спортсменов. Союз биатлонистов России попросили представить расширенный список сборной страны, с тем, чтобы команда не приехала в Поклюку в неполном составе, если, кого-либо отстранят. Поводом будет окончательный доклад комиссии Джонатана Тэйлора. В Ай-би-Ю признали, что он доказал участие бывшего президента организации Андерса Бессеберга в коррупционных схемах. По мнению следствия, норвежец скрывал положительные пробы российских спортсменов, в обмен на некоторые услуги. В частности, в докладе фигурируют бесплатные поездки на охоту и элитные проститутки. В 70 тысячах документов и свидетельских показаниях могла содержаться конкретная информация о том, кто именно из наших биатлонистов получил такое преимущество.

Тем не менее, полное отстранение сборной не ожидается. Команда будет выступать под флагом и аббревиатурой Союза биатлонистов России. Цвета национального флага не запрещены, в отличие от него самого. Вместо российского будет звучать гимн IBU.