Парламент Португальской Республики одобрил в окончательном чтении законопроект о легализации эвтаназии

Законопроект разрешает добровольный уход из жизни людям старше 18 лет, гражданам или резидентам Португалии, неизлечимо больным и страдающим от длительной и невыносимой боли. С начала прошлого года, когда парламент начал обсуждение представленных разными политическими партиями проектов декриминализации эвтаназии, в стране проходили регулярные манифестации как ее противников, так и сторонников. Тогда же НКО Португальская федерация «За жизнь», ранее выступавшая против разрешения абортов, представила в парламент петицию о проведении референдума по данному вопросу, собравшую 95 тысяч подписей, которую, согласно конституции, он обязан был рассмотреть. Против референдума резко высказалась и католическая церковь, заявившая, что человеческая жизнь не может обсуждаться всеобщим голосованием. После негативного решения на этот счет со стороны депутатов, проекты закона, представленные парламентскими фракциями, долгие месяцы рассматривались Комиссией по конституционным вопросам, пока в пятницу, 29 января, парламент не принял единый законопроект примерно двумя третями голосов.

Если президент страны подпишет принятый документ, Португалия станет четвертой страной в Европе, где официально разрешена эвтаназия.