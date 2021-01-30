Московские суды за эту неделю арестовали более 150 человек по обвинению в участии в несогласованной акции

Более 350 были оштрафованы, — рассказали агентству ТАСС в пресс-службе Мосгорсуда. Всего в столичные суды после субботней акции, по официальным данным, поступило более 1600 дел об административных правонарушениях. Подавляющее большинство протоколов были составлены по статье о нарушении порядка проведения митинга. В минувшую субботу в российских городах, по данным правозащитного проекта «ОВД-Инфо», в ходе несогласованных акций были задержаны почти 4 тысячи человек.