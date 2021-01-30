Московские власти и полиция усиливают меры безопасности в центре столицы в это воскресенье

Как рассказали в главном управлении МВД по столице, из-за планов сторонников Алексея Навального провести несогласованную акцию некоторые улицы будут перекрыты для пешеходов. Закроют на вход и выход семь станций метро. Также прекратят работу магазины и кафе, которые расположены поблизости. В центре города в течение дня не будут продавать алкоголь в стеклянной таре.

МВД России предупредило об ответственности за призывы к неразрешенным акциям и участии в них, сказала официальный представитель ведомства Ирина Волк.

Ирина Волк напомнила, что в ряде случаев предусмотрено уголовное наказание. В ведомстве также призвали родителей не пускать на митинги несовершеннолетних детей. С предупреждением выступила и Гепрокуратура.