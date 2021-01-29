Bloomberg: Государственный Пенсионный фонд Норвегии продал все свои активы, которые связаны с нефтью и газом

Государственный Пенсионный фонд Норвегии, как передает американское агентство Bloomberg, продал все свои активы, которые связаны с нефтью и газом. По итогам прошлого года они принесли фонду убыток на 10 миллиардов долларов. Суммарно за счет других вложений фонд заработал более 120 миллиардов. Это стало вторым результатом за всю его историю. Руководство Пенсионного фонда еще несколько лет назад говорило о планах избавиться от нефтяных и газовых инвестиций, поскольку ожидает развитие в ближайшем будущем альтернативных источников энергии. Сейчас общий объем фонда оценивается более чем в триллион долларов.

