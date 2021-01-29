Парламент Португалии одобрил закон о легализации эвтаназии

Республика станет седьмым государством в мире, где неизлечимо больные пациенты смогут обращаться за помощью в этом вопросе. Как говорится в тексте закона, добровольный уход из жизни будет разрешен в том случае, если человек неизлечимо болен, он страдает от длительной или невыносимой боли, а также будет признан психически вменяемым. При этом эвтаназия разрешается только для граждан Португалии, — передает агентство Reuters. Теперь документ должен подписать президент страны Марсело де Соуза.
2021-01-29T23:05:59+03:00
2021-01-29T23:05:59+03:00
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23:05, 29 января 2021
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