Парламент Португалии одобрил закон о легализации эвтаназии

Республика станет седьмым государством в мире, где неизлечимо больные пациенты смогут обращаться за помощью в этом вопросе. Как говорится в тексте закона, добровольный уход из жизни будет разрешен в том случае, если человек неизлечимо болен, он страдает от длительной или невыносимой боли, а также будет признан психически вменяемым. При этом эвтаназия разрешается только для граждан Португалии, — передает агентство Reuters. Теперь документ должен подписать президент страны Марсело де Соуза.