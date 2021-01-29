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23:05, 29 января 2021

Генпрокуратура Белоруссии собирается признать экстремистским бело-красно-белый флаг

Ранее он стали одним из символов протестов, которые не стихают в республике с августа. По словам представителя ведомства, к вопросу об этой символики обратились после коллективного обращения граждан, передает телеканал «Беларусь 1». Под жалобой стоит подпись более сотни граждан, уверяет представитель Генпрокуратуры. Ранее власти неоднократно говорили, что этот флаг использовали белорусские коллаборационисты в годы Великой Отечественной войны.



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