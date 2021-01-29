Рязанской активистке Ирине Кусовой, по ее словам, хотят предъявить обвинение в оскорблении должностного лица

Рязанской активистке и историку Ирине Кусовой, по ее словам, хотят предъявить обвинение в оскорблении должностного лица. Поводом стал комментарий на сайте рязанской «Новой газеты» о действиях полиции 23 января, пишет интернет-издание The Insider. На акции Кусова увидела, как полицейские избивают 70-летнего правозащитника, и в записи посоветовала главе местного управления МВД возвращаться на прежнее место работы в Адыгею.

