Выходец из Чечни, который был арестован за драку с росгвардейцами, объяснил свои действия вспыльчивым характером

Выходец из Чечни, который был арестован за драку с росгвардейцами в минувшую субботу, объяснил свои действия вспыльчивым характером. Сайд-Мухаммада Джумаева навестили члены Общественной наблюдательной комиссии Москвы. По их словам, которые приводит газета «Московский комсомолец», арестованный не планировал кого-либо травмировать. Он вышел на площадь, поскольку увидел, что с людьми поступают несправедливо, — сказал Джумаев. Свою вину он признает лишь частично.

Тем временем, спикер чеченского парламента Магомед Даудов написал в своем Инстаграме, что глава республики Рамзан Кадыров предпринимал всё возможное для того, чтобы смягчить наказание для молодого человека. С Джумаевым пытались связаться, однако, он избрал другой путь, — добавил Даудов.